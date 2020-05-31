Son dakika haber | Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni - Numan Kurtulmuş (2)
Son dakika gelişmesine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
31.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:43
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA