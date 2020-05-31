Son dakika haber | Eyüpsultan'da polise direnen gencin 8 ayrı suç dosyası ortaya çıktı Son dakika 3. sayfa haberine göre Eyüpsultan'da sokağa çıkma yasağına uymayan bir genç, polisin uyarılarına tepki göstererek tehdit ve hakaret edince gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da sokağa çıkma yasağına uymayan bir genç, polisin uyarılarına tepki göstererek tehdit ve hakaret edince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin "cinsel taciz", "hayvanları koruma kanununa muhalefet" ve "yaralama" gibi olayların da içinde olduğu 8 suç dosyası ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; Covid-19 pandemisine yönelik denetimlerde, Göktürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde maskesiz gezintiye çıkan ve kısıtlamayı ihlal eden Serhat E. (20) adlı genç, polisin uyarılarına tepki göstererek olay çıkardı. Sabah saat 10.15 sıralarında meydana gelen olayda, devriye görevi yapan polis ekipleri, Serhat E.'yi sokakta maskesiz ve seyir halinde görünce durdurdu. Yaşanan salgın hastalığı nedeniyle İçişleri Bakanlığınca hafta sonları için yürürlüğe konan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatılan E., "yürüyüş yapmak için dışarıya çıktığını" ifade etti. Bunun üzerine emniyet ekipleri Serhat E.'yi uyardı.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kara propagandanın aksine Serhat E.'nin olayın meydana geldiği Göktürk Mahallesi'nde oturmadığı, zanlının sabit bir ikamet adresinin de bulunmadığı belirlendi. Yapılan ikazlara aldırış etmeyen E., polisin kimlik ibrazı talebine de olumsuz yanıt verdiği kaydedilirken, zanlının polise küfür, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği belirtildi. Serhat E., polis ekiplerince güçlükle gözaltına alınarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü karakolda sorguya alınan Serhat E.'nin "cinsel taciz", "hayvanları koruma kanununa muhalefet" ve "yaralama" gibi olayların da aralarında olduğu 8 ayrı suç dosyası ortaya çıktı.

Zanlı hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca görevi başındaki polislere "mukavemet" göstermekten dolayı "Görev Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA