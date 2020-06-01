Son dakika haber | Denize girmek isteyenlerin hevesleri kursağında kaldı Son dakika habere göre Bodrum'da denize girmeyi iple çeken vatandaşlar, yasağın kalkmasına rağmen denize giremedi.

Bodrum'da denize girmeyi iple çeken vatandaşlar, yasağın kalkmasına rağmen denize giremedi.

Korona virüs önlemlerinden biri olan denize girme, sahilde gezme yasağının 65 gün sonra kalkmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar bu sefer de soğuk hava ve rüzgar engeline takıldı. 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla Bodrum'da sahillerde yoğunluk olması bekleniyordu fakat hava muhalefeti nedeniyle sahiller boş kaldı. Hazırlıklarını bekleyen kafe ve restoranlar ise misafirlerini beklemeye başladı.

Korona değil soğuk hava engel oldu

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yeniden açıldı. 65 gün sonra Bodrum'un sahillerinde de açılmasıyla birlikte yoğunluk bekleniyordu. Fakat hava sıcaklığının 22-23 derece ölçüldüğü ilçede etkili olan rüzgar ve soğuk hava sahil şeridinin boş olduğu görüldü. Pazartesi gününü iple çeken Bodrumlular soğuk hava ve rüzgar nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Vatandaşların denize girmek yerine daha çok sahil bandında yürüyüş yaptıkları gözlendi.

Korona virüs döneminde büyük darbe alan kafe ve restoran işletmecileri ise hazırlıklarını tamamlamak üzere. Hazırlıklarını bitirip sosyal mesafe tedbirleri ile işletmelerini açan esnaf ise müşterilerini beklemeye başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA