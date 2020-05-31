Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ AÇILIŞINDA KONUŞTU Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

128 yıl önce II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi törenle açılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un oğlu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanına gelmeden önce restorasyonu tamamlanan hastaneyi gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle tören alanına geldi. Erdoğan'ın maske taktığı görüldü. Katılımcılar tören alanında sosyal mesafeye uyarak oturdu.

BURAM BURAM TARİH KOKAN VE VATANDAŞLARIMIZA ŞİFA OLACAK BİR ESER ÇIKTI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Yaklaşık bir asır boyunca bu eser asker hastanesi olarak hizmet vermiştir. Artık bu bölge yerleşim yeri haline dönüştüğü için binayı restore ve içini modernize ederek şehrimizin hizmetine sunmak istedik. Ortaya buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa olacak bir eser çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını arzu ettik. Böylece Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanemize kavuşmuş olduk şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA