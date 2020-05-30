Son dakika haber | Beyaz eşyada ihracat salgın nedeniyle yıllık yüzde 52 düştü Son dakika gelişmesine göre Virüs salgını, beyaz eşya ihracatını olumsuz etkiledi.

Virüs salgını, beyaz eşya ihracatını olumsuz etkiledi. hem ihracat hem iç satışlar nisan ayında azaldı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, geçen ay beyaz eşya ihracatı yıllık bazda yüzde 52 daraldı. Nisanda 732 bin adet beyaz eşya ihraç edildi. İhracattaki gerilemede satışların yüzde 75'inin yapıldığı Avrupa ülkelerinde salgın nedeniyle hayatın durması etkili oldu. Aynı dönem iç satışlar da yüzde 14'lük düşüşle 405 bin adet olarak gerçekleşti.

Nisanda beyaz eşya üretimi ise yüzde 56 daraldı.

(İHA)

Kaynak: İHA