Son dakika haber | Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
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Son dakika haber | Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'da bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Ankara polisi, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Son dakika haber | Ankara'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
30.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:17

Ankara'da bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Ankara polisi, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kilo 106 gram eroin, 6 gram esrar ve 10 bin 545 TL ele geçirildi. Ayrıca, operasyonla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ve satıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, ticari taksi şoförü Ö.Ç. ve onunla hareket eden M.Ö.'nün Etimesgut ilçesinde bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı ve bu uyuşturucu maddelerini toplu bir şekilde "torbacı" olarak tabir edilen şahıslara para karşılığında sattığı, araç olarak ise bir ticari taksiyi şoförü ile birlikte kullandığı bilgisine ulaştı.

21 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, söz konusu takside Ö.Ç. ve M.Ö.'yü, söz konusu ikamet adresinde ise A.Y.'yi yakaladı. Takside, şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapan ekipler toplam 4 kilo 106 gram eroin, 6 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 545 TL ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ö.Ç., M.Ö. ve A.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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