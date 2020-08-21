Son dakika haber:

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Son dakika haberleri: Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 875 bini aştı.

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21.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:55

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 875 bini aştı.?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 797 bin 274 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 875 bin 61'e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 527 bin 422 kişi sağlığına kavuştu.? Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 550 bin 365 aktif vaka bulunuyor.?

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 746 bin 534 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 177 bin 426 kişi hayatını kaybetti.?

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler?

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle: ?

"Brezilya (3 milyon 505 bin 97), Hindistan (2 milyon 910 bin 32), Rusya (946 bin 976), Güney Afrika (599 bin 940), Peru (567 bin 59), Meksika (543 bin 806), Kolombiya (513 bin 719), İspanya (404 bin 229), Şili (391 bin 849), İran (352 bin 558), İngiltere (322 bin 280), Arjantin (320 bin 884), Suudi Arabistan (303 bin 973), Pakistan (291 bin 588), Bangladeş (287 bin 959), İtalya (256 bin 118) ve Türkiye (254 bin 520)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı: ?

"Brezilya (112 bin 423), Meksika (59 bin 106), Hindistan (55 bin 2), İngiltere (41 bin 403), İtalya (35 bin 418), Fransa (30 bin 480), İspanya (28 bin 813), Peru (27 bin 34), İran (20 bin 264), Rusya (16 bin 189), Kolombiya (16 bin 183), Güney Afrika (12 bin 618) ve Şili (10 bin 671)."

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Kaynak: AA

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