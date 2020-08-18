Son dakika haber...

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Son dakika gündem haberi: Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.

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18.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:31

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 777 bin 477 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 52 bin 773'e çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 795 bin 843 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 479 bin 453 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 612 bin 27 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 173 bin 716 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 363 bin 235), Hindistan (2 milyon 703 bin 517), Rusya (927 bin 745), Güney Afrika (589 bin 886), Peru (541 bin 493), Meksika (525 bin 733), Kolombiya (476 bin 660), Şili (387 bin 502), İspanya (382 bin 142), İran (345 bin 450), İngiltere (319 bin 197), Suudi Arabistan (299 bin 914), Arjantin (299 bin 126), Pakistan (289 bin 832), Bangladeş (279 bin 144), İtalya (254 bin 235), Türkiye (250 bin 542), Almanya (226 bin 686), Fransa (219 bin 29), Irak (180 bin 133), Filipinler (164 bin 474), Endonezya (141 bin 370), Kanada (122 bin 872), Katar (115 bin 368), Kazakistan (103 bin 300), Ekvador (101 bin 751), Bolivya (101 bin 223)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (108 bin 654), Meksika (57 bin 23), Hindistan (51 bin 936), İngiltere (41 bin 369), İtalya (35 bin 400), Fransa (30 bin 429), İspanya (28 bin 646), Peru (26 bin 481), İran (19 bin 804), Rusya (15 bin 740), Kolombiya (15 bin 372), Güney Afrika (11 bin 982), Şili (10 bin 513), Belçika (9 bin 944), Almanya (9 bin 296), Kanada (9 bin 32), Hollanda (6 bin 172), Pakistan (6 bin 190), Ekvador (6 bin 83), Endonezya (6 bin 207), Türkiye (5 bin 996), İsveç (5 bin 787), Irak (5 bin 954), Arjantin (5 bin 814) ve Mısır (5 bin 173)."

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Kaynak: AA

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