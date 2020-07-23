Son dakika haber...

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Gelen son dakika haberine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 15 milyon 382 bin 848'e ulaştı.

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23.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:50

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 15 milyon 382 bin 848'e ulaştı.

??Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 630 bin 369 kişi öldü, virüs saptanan 9 milyon 356 bin 375 kişi sağlığına kavuştu.?

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 396 bin 104 aktif vaka bulunuyor.?

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 101 bin kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 146 bin 185 kişi hayatını kaybetti.?

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler??

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle: ?

"Brezilya (2 milyon 231 bin 871), Hindistan (1 milyon 241 bin 416), Rusya (789 bin 190), Güney Afrika (394 bin 948), Peru (366 bin 550), Meksika (362 bin 574), Şili (336 bin 402), İspanya (314 bin 631), İngiltere (296 bin 377), İran (281 bin 413), Pakistan (269 bin 191), Suudi Arabistan (258 bin 156), İtalya (245 bin 32), Türkiye (222 bin 402), Kolombiya (218 bin 428), Bangladeş (213 bin 254), Almanya (204 bin 470), Fransa (178 bin 336), Arjantin (141 bin 900), Kanada (112 bin 240), Katar (107 bin 871)."

Öte yandan, ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı: ?

"Brezilya 82 bin 890, İngiltere 45 bin 501, Meksika 41 bin 190, İtalya 35 bin 82, Fransa 30 bin 172, Hindistan 29 bin 904, İspanya 28 bin 426, Peru 17 bin 455, İran 14 bin 853, Rusya 12 bin 745, Belçika 9 bin 808, Almanya 9 bin 182, Kanada 8 bin 870, Şili 8 bin 722, Kolombiya 7 bin 373, Hollanda 6 bin 139, Güney Afrika 5 bin 940, Pakistan 5 bin 709, İsveç 5 bin 667, Türkiye 5 bin 545, Ekvador 5 bin 418."

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Kaynak: AA

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