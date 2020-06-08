Son dakika! Güvercinleri parçalayan sansara otomobil çarptı Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde 21 adet taklacı güvercini parçalayan sansara otomobil çarptı.

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde 21 adet taklacı güvercini parçalayan sansara otomobil çarptı.

Geçtiğimiz günlerce Cumhuriyet Mahallesinde bir evin çatısında bulunan güvercin kümesine giren sansar 21 güvercini boğarak parçalamıştı. Daha sonra mahalle sakinleri tarafından belirli aralıklarla görülen sansara otomobil çarptı.

Mahallede kuş ve kümes hayvanı besleyen vatandaşlar rahat bir nefes alırken, mahalle sakinleri sansarın ölmesine yine de üzüldüklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA