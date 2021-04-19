Güvensiz olduğu tespit edilen 41 maske kamuoyuyla paylaşıldı
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Güvensiz olduğu tespit edilen 41 maske kamuoyuyla paylaşıldı

Güvensiz olduğu tespit edilen 41 maske kamuoyuyla paylaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41güvensiz ürünü tespit etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41güvensiz ürünü tespit etti.

Bakanlık, güvensiz olduğu tespit edilen bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirildi.

"VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞINA KAST EDENLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yapılan denetimlerde güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanıma ulaşabilmesi için taviz verilmezken, bakanlık ürettikleri ürünlerle vatandaşımızın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edecek" denildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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