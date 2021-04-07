Son dakika: Güvenlik kaynakları: "Suriye Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor"
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Son dakika: Güvenlik kaynakları: "Suriye Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Güvenlik kaynakları: 'Suriye Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor'

Son dakika haberleri: Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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