Son dakika! Güvenlik kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg...
29.09.2020 11:00 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:05
Son dakika haberi: Güvenlik kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.
Güvenlik kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.00 itibarıyla başlaması planlanıyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı