Son dakika! Güvenlik kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg...
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Son dakika! Güvenlik kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg...

29.09.2020 11:00 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:05
Son dakika! Güvenlik kaynakları:

Son dakika haberi: Güvenlik kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.

Güvenlik kaynakları: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ. 14.00 itibarıyla başlaması planlanıyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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