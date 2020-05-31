Son Dakika: Güvenlik kameralarına yakalanan altın hırsızları yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Güvenlik kameralarına yakalanan altın hırsızları yakayı ele verdi

Son dakika haberine göre İstanbul'da 1 yıl içerisinde 4 farklı eve girerek soygun gerçekleştiren altın hırsızları, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonunda yakayı ele verdi.

Son Dakika: Güvenlik kameralarına yakalanan altın hırsızları yakayı ele verdi
31.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:17

İstanbul'da 1 yıl içerisinde 4 farklı eve girerek soygun gerçekleştiren altın hırsızları, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonunda yakayı ele verdi. Evden hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kadıköy'de 1 yıl içerisinde 4 farklı eve girerek evlerde bulunan paraları, kasaları, altınları ve ziynet eşyalarını çalan 2 hırsız polis ekiplerini harekete geçirdi.

Altın hırsızları geçtiğimiz aylarda, M.E. isimli şahsın ikametinden 20 adet altın kolye, 5 adet altın bileklik, 3 adet gümüş tepsi, 1 yarım altın ve 1 çeyrek altın çaldı. Bunun yanı sıra 8 Mayıs 2020 tarihinde Y.Z. isimli şahsın ikametinden içerisinde 50 bin TL bulunan kasayı, 13 Mayıs 2020 tarihinde G.V. isimli şahsın ikametinden 20 bin TL değerinde ziynet eşyası, 21 Mayıs 2020 tarihinde Y.K. isimli şahsın ikametinden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

Polis ekiplerinin uzun soluklu güvenlik kamera görüntülerini incelemesi ve araştırmaları sonunda olayları gerçekleştiren, Deniz Ç. (26) ve Nurcan G. (19) isimli şahıslar 29 Mayıs 2020 tarihi saat 16.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan Mahallesi'nde bulunan evlerinde yakalandı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Deniz Ç. isimli şahsın 47, Nurcan G. isimli şahsın ise 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklanmaların ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, 3 bin 150 lira ceza ödedi
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Ahmet Hakan 'Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek' iddiasına yanıt verdi
Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Bakan Haziran Diyarbakır
Şu an buradasınız: Son Dakika: Güvenlik kameralarına yakalanan altın hırsızları yakayı ele verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 13:17:45. #1.14#
title