Son dakika... Güvenlik güçlerinin göstericiyi darp anı güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen son dakika haberine göre Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı dün ülke genelinde grev yaparak günlük faaliyetlerini durduran darbe karşıtları, bugün protesto için sokaklara yeniden indi.