Son dakika... Güvenlik güçlerinin göstericiyi darp anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika... Güvenlik güçlerinin göstericiyi darp anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı dün ülke genelinde grev yaparak günlük faaliyetlerini durduran darbe karşıtları, bugün protesto için sokaklara yeniden indi.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı dün ülke genelinde grev yaparak günlük faaliyetlerini durduran darbe karşıtları, bugün protesto için sokaklara yeniden indi.

Yangon, Mandalay, Bago ve Kyaukme bölgelerinde meydanlara inen on binlerce kalabalık, güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik silahlı şiddetine tepki gösterdi.

Yangon'da bazı protestocular, Myanmar ordusuna karşı etnik grupların desteğiyle federal ordunun kurulması için sloganlar attı.

Sağlık çalışanları ve devlet memurları başta olmak üzere, çok sayıda meslek grubundan vatandaşlar protestoya katıldı.

Myanmar'ın Mandalay bölgesinde 23 Mart'ta askerlerin 7 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmesinin ardından dün, ülkenin birçok bölgesinde "sessiz grev" eylemi adı altında faaliyetler durdurulmuş, darbe karşıtları evden çıkmamıştı.

Ölü sayısı 286'ya yükseldi.

Öte yandan Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) bugün yayımladığı raporda, son 24 saatte güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 11 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

AAPP'nin raporuna göre görgü tanıklarının doğruladığı toplam can kaybı 286'ya yükseldi.

Protestoları yakından takip eden hak grupları, ölü sayısının gün içinde artabileceğini belirtti.

Son dakika... Güvenlik güçlerinin göstericiyi darp anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika... Güvenlik güçlerinin göstericiyi darp anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika... Güvenlik güçlerinin göstericiyi darp anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika... Güvenlik güçlerinin göstericiyi darp anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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