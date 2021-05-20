Son dakika... Guterres: "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır"
Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı.
Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı