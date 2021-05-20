Son dakika... Guterres: "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Guterres: "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." dedi.

Son dakika... Guterres: 'Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır'
Son dakika... Guterres: 'Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır'
Son dakika... Guterres: 'Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır'
Son dakika... Guterres: 'Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, BM Genel Kurulu Filistin Özel oturumunda konuştu Açıklaması
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, BM Genel Kurulu Filistin Özel oturumunda konuştu Açıklaması
BM'den Gazze'de 'çocukların hayatını cehenneme çeviren' çatışmalara derhal son ver verilmesi çağrısı
BM'den Gazze'de "çocukların hayatını cehenneme çeviren" çatışmalara derhal son ver verilmesi çağrısı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Ben Affleck Hülya Avşar
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Guterres: "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 18:42:17. #1.14#

title