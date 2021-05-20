Son dakika... Guterres: "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır"

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı.