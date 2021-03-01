Son dakika! Gürpınar'da "Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi Sınıfı" açıldı

Son dakika haber... Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sanata ve spora olan ilgilerinin artırılması amacıyla "Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi Sınıfı" açıldı.