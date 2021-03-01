Son dakika! Gürpınar'da "Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi Sınıfı" açıldı
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Son dakika! Gürpınar'da "Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi Sınıfı" açıldı

01.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:56
Son dakika! Gürpınar'da

Son dakika haber... Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sanata ve spora olan ilgilerinin artırılması amacıyla "Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi Sınıfı" açıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sanata ve spora olan ilgilerinin artırılması amacıyla "Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi Sınıfı" açıldı.

Yavuz Selim Ortaokulu'nda kurulan sınıfın açılışını Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Zihni Merey, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hayati Çavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu gerçekleştirdi.

Beraberindekilerle atölye ve sınıfı gezerek ilgililerden bilgi alan Kayabaşı, atölyelerin öğrencilerin yeteneklerinin farkına varması noktasında önemli olduğunu söyledi.

Kayabaşı, atölyenin kurulmasına destek veren iş insanı Nevzat Özgökçe'ye plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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