Son dakika! Güroymak'ta husumetli iki kardeş arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kardeş ve çocukları arasında silahlı kavga çıktı.

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kardeş ve çocukları arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Cedih Pilatin, 1 yeğenini öldürüp, kardeşi ile 1 yeğenini yaraladı. Yaralı olarak olay yerinden kaçan Cedih Pilatin'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Şenova Mahallesi'nde bulunan ilçe otogarında meydana geldi. Daha önce kız kaçırma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Cedih Pilatin, kardeşi Cemil Pilatin ile yeğenleri Harun ve Mehmet Pilatin ile karşılaştı. İki kardeş aralasındaki sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği olayda Cedih Pilatin, kardeşi ile yeğenleri Harun ve Mehmet Pilatin'i de yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Pilatin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Cemil ve diğer oğlu Mehmet Pilatin'in ise tedavisi sürüyor.Polis olay yerinden yaralı olarak kaçtığı belirlenen Cedih Pilatin'in yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı