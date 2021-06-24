Son dakika: Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Malatya'ya davet etti

Son dakika politika haberi: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirerek, kendisine Malatya'nın 13 ilçesinin temsil edildiği ağaç yapılardan yücelen kayısı hediyesini takdim etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirerek, kendisine Malatya'nın 13 ilçesinin temsil edildiği ağaç yapılardan yücelen kayısı hediyesini takdim etti.

Bir dizi toplantılara katılmak ve Malatya ile ilgili yatırımların son durumu hakkında bilgiler almak için Ankara'da bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleşen AK Parti Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katılan Başkan Gürkan, bugün de Sayın Erdoğan ile bir araya gelerek kendisine Malatya'nın 13 ilçesinin temsil edildiği, üzerinde "Kıymetli Cumhurbaşkanımız, Hemşerimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt Yapan Destan Şehri Güneşin Altın Yumurtası, kayısı başkenti Malatya'dan, her sokağında huzur kokan coğrafyası ve vefalı insanları adına kayısımıza, kayısının tanıtımına ve 'Dar'ül Rifat' diye anılan seçkin insanların şehri Malatya'ya geçmişten geleceğe tüm destekleriniz şükranlarımızı arz ederiz. Sağlığınız daim, makamınız ali, ikbaliniz efzun muhabbetiniz payidar olsun" yazılı altın kayısı hediyesini takdim etti.

Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'ya verdiği özel önem ve desteklerden dolayı teşekkür ederek, kendisini Malatya'ya davet etti. Başkan Gürkan, son dönemde inşa çalışması tamamlanan Yeni Kongre ve Fuar Merkezi, Lisanslı Depo, Kızılay Üretim Tesisi, Altay Kışlası Sosyal Tesisleri, Spor Tesisleri, Parklar, Yollar ve Restorasyonu tamamlanan tarihi eserler gibi birçok hizmetin açılışını gerçekleştirmesi için Erdoğan'ı Malatya'ya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu daveti kabul ettiğini beyanla programa alacaklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı