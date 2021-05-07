Son Dakika | Gürcistan Savunma Bakanlığından Müslüman askerlere Kur'an-ı Kerim hediyesi
Son dakika haberi: Gürcistan Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerde görev yapan Müslüman askerlere Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Gürcistan Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerde görev yapan Müslüman askerlere Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığının Batı Komutanlığında görev yapan Müslüman askerlere cep boy Kur'an-ı Kerim dağıtıldığı belirtildi.
Samegrelo bölgesindeki Senaki kentinde bulunan Senaki Batı Komutanlığı İkinci Tugayı askeri üssünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim dağıtım törenine, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Batı Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Koba Grigolia, Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze ile diğer yetkililer katıldı.
Törende konuşan Şantadze, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.
Gürcistan Savunma Bakanlığının kararıyla, Gürcü ordusunda görev yapan Müslüman askerler için cep Kur'an-ı Kerimler bastırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili