Son Dakika | Gürcistan'da soygun girişiminde bulunan silahlı kişi bankadakileri rehin aldı

Son dakika gündem haberine göre Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Kvareli şehrinde, Gürcistan Bankasının şubesine giren silahlı soyguncunun birkaç kişiyi rehin alması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.