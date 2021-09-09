Son Dakika | Gürcistan'da soygun girişiminde bulunan silahlı kişi bankadakileri rehin aldı
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Son Dakika | Gürcistan'da soygun girişiminde bulunan silahlı kişi bankadakileri rehin aldı

Son Dakika | Gürcistan'da soygun girişiminde bulunan silahlı kişi bankadakileri rehin aldı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Kvareli şehrinde, Gürcistan Bankasının şubesine giren silahlı soyguncunun birkaç kişiyi rehin alması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Kvareli şehrinde, Gürcistan Bankasının şubesine giren silahlı soyguncunun birkaç kişiyi rehin alması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'e yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Kvareli'de, Gürcistan Bankasının İlia Çavçavadze Caddesi'ndeki şubesine silahlı bir kişinin girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı ihbarını alan polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Şu anda olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri gerekli ve acil tüm önlemleri alıyor." ifadesine yer verildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, silahlı soyguncu, bankada bulunan birkaç kişiyi rehin aldı.

Olay yerinde güvenlik güçleri operasyon için hazırlıklara başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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