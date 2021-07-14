Son dakika... Gürcistan'da 4 televizyon kanalı, gazetecilerle dayanışma için ekranını kararttı
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Son dakika... Gürcistan'da 4 televizyon kanalı, gazetecilerle dayanışma için ekranını kararttı

Son dakika... Gürcistan'da 4 televizyon kanalı, gazetecilerle dayanışma için ekranını kararttı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gürcistan'da 4 televizyon kanalı, Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT yürüyüşü karşıtı göstericilerin saldırması sonucu 53 gazetecinin yaralanması ve gösterilerde yaralanan kameraman Lekso Laşkarava'nın 11 Temmuz'da evinde ölü bulunmasına tepki göstererek 24 saat boyunca ekranlarını karartmaya karar verdi.

Gürcistan'da 4 televizyon kanalı, Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT yürüyüşü karşıtı göstericilerin saldırması sonucu 53 gazetecinin yaralanması ve gösterilerde yaralanan kameraman Lekso Laşkarava'nın 11 Temmuz'da evinde ölü bulunmasına tepki göstererek 24 saat boyunca ekranlarını karartmaya karar verdi.

Ülkede faaliyet gösteren Mtavari Arxi, TV Pirveli, Formula ve Kafkasya televizyon kanalları yöneticileri, göstericilerin basın mensuplarını darbetmesine karşı yayınlarını bir günlüğüne durdurarak gazetecilere karşı suç işleyenlerin ceza almalarını talep etti.

Televizyon kanallarının yöneticileri, TV Pirveli kameramanı Laşkarava'nın ölümünde de tüm suçluların tespit edilerek yargılanmasını istedi.

5 Temmuz'da yaşananlardan hükümeti sorumlu tutan yöneticiler, Başbakan ve kabinesini istifa etmeye çağırdı.

Lekso Laşkarava'nın ölüm nedeni araştırılıyor

Göstericilerin saldırısı sonucu yaralanan kameraman Laşkarava, tedavi gördüğü hastanede 8 Temmuz'da taburcu edilmişti.

Evinde 11 Temmuz'da sabah ölü bulunan Laşkarava'nın cesedi, otopsi için Levan Samkharauli Ekspertiz Merkezi'ne nakledilmişti.

5 Temmuz'daki gelişmeler

Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş, karşıt gruplar tarafından protesto edilmişti.

Gösterilerdeki bazı şiddet yanlısı gruplar, basın mensuplarını hedef almış, olaylarda Laşkarava'nın da aralarında bulunduğu 50'den fazla gazeteci yaralanmıştı. Laşkarava, başından aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş, güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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