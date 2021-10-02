Son dakika! Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli'nin açıklamaları TİFLİS - Gürcistan'da halk, 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclisi üyesini belirlemek için oy kullanmaya başladı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli de oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.