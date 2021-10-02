Son dakika! Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu - Haberler
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Son dakika! Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli'nin açıklamaları TİFLİS - Gürcistan'da halk, 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclisi üyesini belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli'nin açıklamaları TİFLİS - Gürcistan'da halk, 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclisi üyesini belirlemek için oy kullanmaya başladı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli de oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu

Son dakika! Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu

Son dakika! Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu

Son dakika! Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu
AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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