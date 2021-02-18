Son Dakika: Gürcistan Başbakanı istifa etti! Gürcistan Başbakanı kimdir? Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia kimdir?

Alınan son dakika haberine göre Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia istifa ettiğini açıkladı. İstifada ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başbakanı Nika Melia'nın tutuklama kararının etkili olduğu söyleniyor. Peki, Gürcistan Başbakanı kimdir? Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia kimdir?

Alınan son dakika haberine göre Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia istifa ettiğini açıkladı. İstifada ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın tutuklama kararının etkili olduğu söyleniyor. Peki, Gürcistan Başbakanı kimdir? Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia kimdir? Son Dakika: Gürcistan Başbakanı istifa etti! Gürcistan Başbakanı kimdir? Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia kimdir? İşte detaylar haberimzide...

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ!

Gakharia, başkent Tiflis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'ya yönelik tutuklama kararı konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirtti.

Melia'nın tutuklanması kararını eleştiren Gakharia, ülkede halihazırda siyasi gerginliklerin yaşandığını ve söz konusu kararın gerginliği daha da artıracağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Gakharia'nın istifa etmesinin ardından Melia'nın tutuklanmasına yönelik kararın geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

Tiflis Şehir Mahkemesinin dün Melia'ya yönelik aldığı tutuklama kararına diğer muhalefet partileri de tepki göstermişti.

Gürcistan anayasasına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin bir hafta içinde yeni başbakan adayı ve yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye sunması gerekiyor.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Gakharia, Melia'nın tutukluluğunun çok sayıda vatandaşı tehlikeye atacağı görüşünü ifade etti.

Tiflis'te, 20 Haziran 2019'da 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı.

Toplantı, Gürcistan Parlamentosu'nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.

Tiflis Şehir Mahkemesi dün 2019'da iktidarı zorla ele geçirme girişimiyle ilgili davada kefaleti tamamen ödemeyi reddetmesi nedeniyle Melia'nın tutuklanması kararını vermişti.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI GİORGİ GAHARİA KİMDİR?

Giorgi Gakharia (d. 19 Mart 1975), Gürcü siyasetçi. Kafkasya'nın güney kesiminde yer alan Gürcistan'da 8 Eylül 2019'dan bu yana başbakanlık makamında bulunmaktadır.

13 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı, 17 Temmuz 2018 tarihinde başbakan yardımcılığı görevine atandı. Başbakan Mamuka Bahtadze'nin istifası ile birlikte 8 Eylül 2019 itibarıyla başbakanlık makamına atanmıştır.