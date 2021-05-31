Son Dakika | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Ekonomi çok hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı"

Son dakika haberi: Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından geçen yıldan beri oldukça olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanmaya başladığını söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından geçen yıldan beri oldukça olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanmaya başladığını söyledi.

Garibaşvili, hükümet binasında başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Garibaşvili, Kovid-19 salgınından geçen yıldan beri oldukça olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin 2021'de etkili bir şekilde büyümeye başladığını ifade etti.

Bu yılın büyüme rakamlarının 2020'den daha yüksek olduğuna işaret eden Garibaşvili, "Ocak-nisan döneminde ekonomideki ortalama büyüme yüzde 8,1 oldu ve bu çok sevindirici bir haber." dedi.

Ülke ekonomisinin 2021'de beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanacağını savunan Garibaşvili, geçen ay ihracat rakamlarının yüzde 70, yurt dışından ülkeye yapılan para transferlerinin ise yüzde 144 arttığını bildirdi.

Garibaşvili, ülkede, uzun bir aradan sonra yarından itibaren tüm sınır kapılarının açılacağını, böylece turizme önemli imkanlar sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili