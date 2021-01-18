Son dakika: Gürcistan Başbakanı Gakharia, Türkiye'ye ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için teşekkür etti

Gelen son dakika haberlerine göre Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gakharia'nın Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, Tiflis'te hükümet binasında basına kapalı düzenlenen görüşmede iki ülkenin stratejik ortaklığı, bölgesel gelişmeler, güvenlik konuları, mevcut başarılı ilişkilerin daha da geliştirilmesi gibi konularla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadelenin ele alındığı kaydedildi.

Gakharia'nın, salgınla mücadelede başarının sadece ortak çabalarla mümkün olacağını ve bu süreçte dost ülkelerin birbirine verdiği desteğin büyük önem taşıdığını belirttiği aktarıldı.

Başbakan Gakharia'nın,Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği destek için Büyükelçi Yazgan'a teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, "Giorgi Gakharia, Türk diplomata, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği somut desteği takdir ettiğini bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili