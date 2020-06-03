Son dakika! Gürcistan'a yasa dışı yollarla giren 9 Türk tutuklu yargılanacak
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Son dakika! Gürcistan'a yasa dışı yollarla giren 9 Türk tutuklu yargılanacak

Son dakika haberi... Tiflis Mahkemesi, Gürcistan'a yasa dışı yollarla girdikleri suçlamasıyla dün gözaltına alınan 9 Türk'ün tutuklu yargılanmasına karar verdi.

03.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:51

Tiflis Mahkemesi, Gürcistan'a yasa dışı yollarla girdikleri suçlamasıyla dün gözaltına alınan 9 Türk'ün tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Gürcistan'ın Batum kentinde dün yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 9 Türk'ün başkent Tiflis'de çıkarıldıkları mahkemede tutuklu yargılanmalarına karar verildiği öğrenildi. Zanlıların kimlikleri henüz açıklanmadı.

Batum'daki operasyon

Gürcistan güvenlik güçlerince Batum kentinde iki adrese yapılan baskında, 9 Türk vatandaşı gözaltına alınmış ve evlerinde yapılan aramalarda 4 silah ele geçirilmişti.

Gürcistan basını, Batum'da gözaltına alınanların Türkiye'de aranan ve Gürcistan'a kaçtığı bilinen Binali Camgöz ile suç ortakları olduğunu iddia etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirtilen Binali Camgöz liderliğindeki yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Camgöz'ün Ağustos 2019'da Gürcistan'ın Batum şehrine gittikten sonra oradan örgüt mensuplarına verdiği talimatlarla örgüt eylemlerine hız kazandırdığı belirtilmişti.

Camgöz'ün talimatları ile "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs" suçlarının örgüt elemanları tarafından, emir komuta zinciri içinde işlendiğinin ifade edildiği iddianamede, alacak tahsili için de baskı, cebir ve şiddet eylemlerinin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Son dakika! Gürcistan'a yasa dışı yollarla giren 9 Türk tutuklu yargılanacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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