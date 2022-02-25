Son dakika! Gurbetçinin evini soyan hırsızlar polisten kaçamadı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gurbetçi vatandaşın evine giren 2 şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla çaldıkları malzemelerle kıskıvrak yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece 02.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gurbetçi bir vatandaşın evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahıs ev içerisinden çaldıkları malzemeleri çuvala koyarak kaçtıkları tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yeri ve civarında bulunan güvenlik kameralarını saniye saniye izledi. Emirdağ polisi, kaçan N.Ö ve S.D isimli 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Öte yanda, şüphelilerin yakalanmamak için olayda kullandıkları aracın plakalarını sökerek kapalı garaja koydukları tespit edilirken, yakalanan 2 şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa