Son Dakika | Gurbetçiler Edirne'den hijyen kiti ve tatlı ikramıyla uğurlandı Gelen son dakika haberlerine göre Edirne Valiliği, yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri sınır kapılarında hijyen kiti ve yöresel tatlılar hediye ederek uğurladı.

Edirne Valiliği, yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri sınır kapılarında hijyen kiti ve yöresel tatlılar hediye ederek uğurladı.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçlarıyla işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlara içerisinde maske ve dezenfektan bulunan hijyen kiti ile kente özgü yöresel tatlılar ikram ederek, hayırlı yolculuklar diledi.

Eraslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında önemli tedbirler alındığını söyledi.

Tedbirlerin sınır kapılarında sıkı şekilde uygulandığını belirten Eraslan, "Tatillerini yapmak için ülkeye gelen her gurbetçi aracı dezenfekte edildi. Ayrıca ülkeye girişlerinde de hijyen kiti ve yöresel tatlılar ikram ettik." dedi.

Tatillerini tamamlayanların geri dönmeye başladığını ifade eden Eraslan, şunları kaydetti:

"Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'in talimatlarıyla Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızda vatandaşlarımıza, dönüş yolculuklarında bir nebze de olsa yardımcı olmak amacıyla, sağlıkla yollarına devam edebilmeleri için dezenfektan, maske ve ağızlarını da biraz tatlandırmak için, Edirne'yi hatırlamaları için badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi ikramlarında bulunuyoruz."

Gurbetçiler uğurlamadan memnun

Fransa'ya dönen Ali Yılma, tatilinin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi.

Salgınla mücadele kurallarına uyduğunu belirten Yılma, "Türkiye'ye gelene kadar yedi gümrük kapısı görüyoruz. Türkiye'de en iyi hizmeti görüyoruz. Allah razı olsun, buraya gelince Türk polisi görünce gururlanıyoruz. Seve seve geliyoruz, üzüle üzüle geri dönüyoruz şimdi." diye konuştu.

Hollanda'ya dönen Bülent Ocak da, hüzün yolculuğunun başladığını ifade etti.

Valiliğin ikramlarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ocak, Türkiye'ye gelmek için gelecek seneyi şimdiden iple çekmeye başladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA