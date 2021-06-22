Son dakika: Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika: Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika: Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Eskişehir'de güpegündüz silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Eskişehir'de güpegündüz silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriye mahallesi Zübeyde Hanım caddesinde yürüyen 33 yaşındaki K.G., sosyal medya üzerinden tanışıp yine sosyal medya üzerinden tartıştığı ve gerçek ismini bilmediği bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu. Yaralanan K.G, çevredekilerin haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarıyla görüşen polis ekipleri, eşkalini belirlediği zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Son dakika: Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika: Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika: Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika: Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika: Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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