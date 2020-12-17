Son dakika: Günün özeti

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu yaptırımlar utancın ve uyuşmuş aklın tezahürüdür"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, "Bu yaptırımlar utancın ve uyuşmuş aklın tezahürüdür. MHP, yaptırım kararlarını reddetmekle birlikte kınamaktadır" dedi. Bahçeli ayrıca etnik bölücülüğü ve terörü referans alan hiçbir partinin kuruluşuna da müsaade edilmemesi gerektiğini belirterek, "HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır" dedi.

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İstanbul merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 22 gözaltı

İstanbul merkezli 5 İl'de silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Covid 19 meslek hastalığı sayılacak

Danıştay 10. Dairesi; Bağımsız Maden İşçileri Sendikasının, korona virüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmamasına ilişkin SGK genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronaya yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı