Son Dakika | Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (BIST 100) Günlük İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 631.532.401
Garanti Bankası 563.311.
24.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (BIST 100)
|Günlük İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|631.532.401
|Garanti Bankası
|563.311.196
|Kardemir (D)
|553.250.376
|Petkim
|517.139.132
|Karsan Otomotiv
|470.835.370
|Eczacıbaşı İlaç
|352.335.351
|Türk Hava Yolları
|331.680.478
|Aselsan
|309.295.281
|Vakıflar Bankası
|268.975.905
|T. Halk Bankası
|241.634.882
|Emlak Konut GMYO
|234.320.102
|Şişe Cam
|226.626.721
|Arçelik
|222.556.914
|Soda Sanayii
|201.551.075
|Akbank
|193.234.649
|Tekfen Holding
|192.513.595
|İş Fin.Kir.
|176.871.440
|Tüpraş
|168.995.791
|Gübre Fabrik.
|161.372.818
|Turkcell
|159.323.477
Kaynak: AA