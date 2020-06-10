Son dakika! Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 982.960.910
ASELSAN 661.464.351
Garanti Bankası 386.655.
10.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:47
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|982.960.910
|ASELSAN
|661.464.351
|Garanti Bankası
|386.655.048
|Güneş Sigorta
|366.700.411
|Bizim Mağazaları
|319.401.071
|Türk Hava Yolları
|293.556.675
|İş GMYO
|281.440.381
|Vestel
|269.113.954
|Koza Madencilik
|232.138.576
|Sasa Polyester
|224.995.051
|Akbank
|209.052.495
|Kardemir (D)
|208.805.837
|Petkim
|200.821.710
|Odaş Elektrik
|179.684.714
|Karsan Otomotiv
|176.271.195
|Koza Altın
|170.706.320
|İş Finansal Kiralama
|162.614.181
|Ereğli Demir Çelik
|161.509.631
|Tüpraş
|154.263.581
|Arçelik
|132.420.660
Kaynak: AA