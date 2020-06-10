Son dakika! Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 982.960.910

ASELSAN 661.464.351

Garanti Bankası 386.655.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 982.960.910 ASELSAN 661.464.351 Garanti Bankası 386.655.048 Güneş Sigorta 366.700.411 Bizim Mağazaları 319.401.071 Türk Hava Yolları 293.556.675 İş GMYO 281.440.381 Vestel 269.113.954 Koza Madencilik 232.138.576 Sasa Polyester 224.995.051 Akbank 209.052.495 Kardemir (D) 208.805.837 Petkim 200.821.710 Odaş Elektrik 179.684.714 Karsan Otomotiv 176.271.195 Koza Altın 170.706.320 İş Finansal Kiralama 162.614.181 Ereğli Demir Çelik 161.509.631 Tüpraş 154.263.581 Arçelik 132.420.660 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA