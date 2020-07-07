Son Dakika: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 263.432 0,36
BIST SINAİ 156.088 0,12
BIST GIDA, İÇECEK 163.341 0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 61.
07.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|263.432
|0,36
|BIST SINAİ
|156.088
|0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|163.341
|0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.963
|-0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|109.997
|-1,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.515
|0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|124.745
|1,94
|BIST METAL ANA
|255.434
|-1,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|201.589
|0,16
|BIST MADENCİLİK
|132.286
|-0,57
|BIST HİZMETLER
|107.506
|0,66
|BIST ELEKTRİK
|6.803
|3,67
|BIST ULAŞTIRMA
|139.290
|-1,47
|BIST TURİZM
|18.895
|2,10
|BIST TİCARET
|339.409
|0,58
|BIST İLETİŞİM
|41.500
|0,64
|BIST SPOR
|77.051
|-0,05
|BIST İNŞAAT
|121.660
|1,36
|BIST MALİ
|127.339
|-0,37
|BIST BANKA
|131.796
|-0,66
|BIST SİGORTA
|488.428
|-1,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.873
|-0,95
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.440
|-0,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|55.526
|1,48
|BIST TEKNOLOJİ
|156.967
|-0,26
|BIST BİLİŞİM
|53.017
|-0,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|90.681
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA