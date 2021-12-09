Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) QUA Granite Hayal Yapı 14,71 15,02 -2,06 Enka İnşaat 16,39 16,61 -1,32 İndeks Bilgisayar 8,19 8,29 -1,21 Netaş Telekomünikasyon 20,84 21,02 -0,86 BİM Mağazalar 75,55 76,15 -0,79 Türk İlaç Serum 12,54 12,62 -0,63 Odaş Elektrik 1,63 1,64 -0,61 Migros Ticaret 42,66 42,88 -0,51 Ziraat GMYO 2,71 2,72 -0,37 Şok Marketler Ticaret 15,19 15,24 -0,33 Alarko Holding 11,51 11,53 -0,17 Coca Cola İçecek 97,35 97,50 -0,15 Kordsa Teknik Tekstil 37,78 37,80 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi