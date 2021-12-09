Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)QUA Granite Hayal...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,71
|15,02
|-2,06
|Enka İnşaat
|16,39
|16,61
|-1,32
|İndeks Bilgisayar
|8,19
|8,29
|-1,21
|Netaş Telekomünikasyon
|20,84
|21,02
|-0,86
|BİM Mağazalar
|75,55
|76,15
|-0,79
|Türk İlaç Serum
|12,54
|12,62
|-0,63
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,64
|-0,61
|Migros Ticaret
|42,66
|42,88
|-0,51
|Ziraat GMYO
|2,71
|2,72
|-0,37
|Şok Marketler Ticaret
|15,19
|15,24
|-0,33
|Alarko Holding
|11,51
|11,53
|-0,17
|Coca Cola İçecek
|97,35
|97,50
|-0,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,78
|37,80
|-0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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