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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)QUA Granite Hayal...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
QUA Granite Hayal Yapı14,7115,02-2,06
Enka İnşaat16,3916,61-1,32
İndeks Bilgisayar8,198,29-1,21
Netaş Telekomünikasyon20,8421,02-0,86
BİM Mağazalar75,5576,15-0,79
Türk İlaç Serum12,5412,62-0,63
Odaş Elektrik1,631,64-0,61
Migros Ticaret42,6642,88-0,51
Ziraat GMYO2,712,72-0,37
Şok Marketler Ticaret15,1915,24-0,33
Alarko Holding11,5111,53-0,17
Coca Cola İçecek97,3597,50-0,15
Kordsa Teknik Tekstil37,7837,80-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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