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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji6,857,20-4,86
Odaş Elektrik1,631,67-2,40
Esenboğa Elektrik31,9432,72-2,38
İzmir Demir Çelik2,722,77-1,81
Yataş13,3013,54-1,77
Doğuş Otomotiv50,0050,90-1,77
Çimsa37,0437,68-1,70
Global Yatırım Holding2,392,43-1,65
Verusa Holding56,5557,40-1,48
İş GMYO2,672,71-1,48
Aksa Enerji9,479,61-1,46
Karsan Otomotiv4,384,44-1,35
Kartonsan64,8065,65-1,29
Aksa29,6830,06-1,26
Bera Holding11,4411,58-1,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,647,73-1,16
Doğan Holding3,463,50-1,14
Halk GMYO2,792,82-1,06
Türkiye Sigorta5,825,87-0,85
Kerevitaş Gıda5,145,18-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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