Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,85
|7,20
|-4,86
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,67
|-2,40
|Esenboğa Elektrik
|31,94
|32,72
|-2,38
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|2,77
|-1,81
|Yataş
|13,30
|13,54
|-1,77
|Doğuş Otomotiv
|50,00
|50,90
|-1,77
|Çimsa
|37,04
|37,68
|-1,70
|Global Yatırım Holding
|2,39
|2,43
|-1,65
|Verusa Holding
|56,55
|57,40
|-1,48
|İş GMYO
|2,67
|2,71
|-1,48
|Aksa Enerji
|9,47
|9,61
|-1,46
|Karsan Otomotiv
|4,38
|4,44
|-1,35
|Kartonsan
|64,80
|65,65
|-1,29
|Aksa
|29,68
|30,06
|-1,26
|Bera Holding
|11,44
|11,58
|-1,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,64
|7,73
|-1,16
|Doğan Holding
|3,46
|3,50
|-1,14
|Halk GMYO
|2,79
|2,82
|-1,06
|Türkiye Sigorta
|5,82
|5,87
|-0,85
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|5,18
|-0,77
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500