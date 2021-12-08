Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 6,85 7,20 -4,86 Odaş Elektrik 1,63 1,67 -2,40 Esenboğa Elektrik 31,94 32,72 -2,38 İzmir Demir Çelik 2,72 2,77 -1,81 Yataş 13,30 13,54 -1,77 Doğuş Otomotiv 50,00 50,90 -1,77 Çimsa 37,04 37,68 -1,70 Global Yatırım Holding 2,39 2,43 -1,65 Verusa Holding 56,55 57,40 -1,48 İş GMYO 2,67 2,71 -1,48 Aksa Enerji 9,47 9,61 -1,46 Karsan Otomotiv 4,38 4,44 -1,35 Kartonsan 64,80 65,65 -1,29 Aksa 29,68 30,06 -1,26 Bera Holding 11,44 11,58 -1,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,64 7,73 -1,16 Doğan Holding 3,46 3,50 -1,14 Halk GMYO 2,79 2,82 -1,06 Türkiye Sigorta 5,82 5,87 -0,85 Kerevitaş Gıda 5,14 5,18 -0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi