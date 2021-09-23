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Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)SASA...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
SASA Polyester27,1826,283,42
Borusan Mannesmann23,1822,463,21
Jantsa Jant Sanayi62,1060,302,99
Türkiye Sigorta4,964,842,48
Karsan Otomotiv3,563,482,30
Fenerbahçe Futbol32,9432,242,17
Ege Gübre156,30153,002,16
Tofaş Oto Fabrikası49,5648,601,98
Net Holding4,704,611,95
Koza Altın95,3593,601,87
Türk Traktör154,20151,501,78
Koza Madencilik14,4514,211,69
Borusan Yatırım Pazarlama365,90359,901,67
Migros Ticaret33,4632,921,64
İş GMYO1,941,911,57
Oyak Çimento6,566,461,55
Odaş Elektrik1,371,351,48
Çimsa27,0226,641,43
Deva Holding22,1821,881,37
RTA Laboratuvarları22,7022,401,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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