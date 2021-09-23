Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)SASA...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|SASA Polyester
|27,18
|26,28
|3,42
|Borusan Mannesmann
|23,18
|22,46
|3,21
|Jantsa Jant Sanayi
|62,10
|60,30
|2,99
|Türkiye Sigorta
|4,96
|4,84
|2,48
|Karsan Otomotiv
|3,56
|3,48
|2,30
|Fenerbahçe Futbol
|32,94
|32,24
|2,17
|Ege Gübre
|156,30
|153,00
|2,16
|Tofaş Oto Fabrikası
|49,56
|48,60
|1,98
|Net Holding
|4,70
|4,61
|1,95
|Koza Altın
|95,35
|93,60
|1,87
|Türk Traktör
|154,20
|151,50
|1,78
|Koza Madencilik
|14,45
|14,21
|1,69
|Borusan Yatırım Pazarlama
|365,90
|359,90
|1,67
|Migros Ticaret
|33,46
|32,92
|1,64
|İş GMYO
|1,94
|1,91
|1,57
|Oyak Çimento
|6,56
|6,46
|1,55
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,35
|1,48
|Çimsa
|27,02
|26,64
|1,43
|Deva Holding
|22,18
|21,88
|1,37
|RTA Laboratuvarları
|22,70
|22,40
|1,34
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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