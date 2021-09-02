Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Netaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|17,76
|18,02
|-1,44
|Enka İnşaat
|10,82
|10,97
|-1,37
|Borusan Yatırım Pazarlama
|452,30
|457,90
|-1,22
|Aksa
|19,18
|19,40
|-1,13
|Erbosan
|132,40
|133,40
|-0,75
|Torunlar GMYO
|4,12
|4,15
|-0,72
|TAV Havalimanları
|23,68
|23,84
|-0,67
|İndeks Bilgisayar
|6,42
|6,46
|-0,62
|Turkcell
|16,34
|16,44
|-0,61
|Selçuk Ecza Deposu
|9,30
|9,35
|-0,53
|Vestel Beyaz Eşya
|49,02
|49,26
|-0,49
|Şok Marketler Ticaret
|12,52
|12,58
|-0,48
|Pegasus
|71,20
|71,50
|-0,42
|Coca Cola İçecek
|87,60
|87,95
|-0,40
|MLP Sağlık
|25,40
|25,50
|-0,39
|Türk Hava Yolları
|12,85
|12,90
|-0,39
|Parsan
|27,28
|27,38
|-0,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,64
|44,80
|-0,36
|Bim Mağazalar
|71,75
|72,00
|-0,35
|Otokar
|329,70
|330,00
|-0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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