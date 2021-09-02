Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Netaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekomünikasyon17,7618,02-1,44
Enka İnşaat10,8210,97-1,37
Borusan Yatırım Pazarlama452,30457,90-1,22
Aksa19,1819,40-1,13
Erbosan132,40133,40-0,75
Torunlar GMYO4,124,15-0,72
TAV Havalimanları23,6823,84-0,67
İndeks Bilgisayar6,426,46-0,62
Turkcell16,3416,44-0,61
Selçuk Ecza Deposu9,309,35-0,53
Vestel Beyaz Eşya49,0249,26-0,49
Şok Marketler Ticaret12,5212,58-0,48
Pegasus71,2071,50-0,42
Coca Cola İçecek87,6087,95-0,40
MLP Sağlık25,4025,50-0,39
Türk Hava Yolları12,8512,90-0,39
Parsan27,2827,38-0,37
Eczacıbaşı Yatırım44,6444,80-0,36
Bim Mağazalar71,7572,00-0,35
Otokar329,70330,00-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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