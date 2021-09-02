Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Netaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 17,76 18,02 -1,44 Enka İnşaat 10,82 10,97 -1,37 Borusan Yatırım Pazarlama 452,30 457,90 -1,22 Aksa 19,18 19,40 -1,13 Erbosan 132,40 133,40 -0,75 Torunlar GMYO 4,12 4,15 -0,72 TAV Havalimanları 23,68 23,84 -0,67 İndeks Bilgisayar 6,42 6,46 -0,62 Turkcell 16,34 16,44 -0,61 Selçuk Ecza Deposu 9,30 9,35 -0,53 Vestel Beyaz Eşya 49,02 49,26 -0,49 Şok Marketler Ticaret 12,52 12,58 -0,48 Pegasus 71,20 71,50 -0,42 Coca Cola İçecek 87,60 87,95 -0,40 MLP Sağlık 25,40 25,50 -0,39 Türk Hava Yolları 12,85 12,90 -0,39 Parsan 27,28 27,38 -0,37 Eczacıbaşı Yatırım 44,64 44,80 -0,36 Bim Mağazalar 71,75 72,00 -0,35 Otokar 329,70 330,00 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi