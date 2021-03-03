Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

03.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:45
Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim7,937,219,99
Bera Holding27,1625,287,44
Alarko Holding11,9311,147,09
Aksa16,8815,816,77
Ülker Bisküvi22,1021,045,04
Doğuş Otomotiv33,7032,204,66
Kardemir (D)7,146,834,54
Brisa30,7429,424,49
İndeks Bilgisayar26,1825,203,89
Borusan Mannesmann31,0429,943,67
Ereğli Demir Çelik15,6515,103,64
Özak GMYO5,465,283,41
Karsan Otomotiv4,854,703,19
Pınar Süt23,9223,203,10
Çemtaş15,9615,502,97
Zorlu Enerji2,802,722,94
Sok Marketler Ticaret12,0111,702,65
Bizim Mağazaları15,0714,702,52
Türk Traktör224,80219,402,46
İş Bankası (C)5,935,792,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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