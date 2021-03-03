Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
03.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:45
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,93
|7,21
|9,99
|Bera Holding
|27,16
|25,28
|7,44
|Alarko Holding
|11,93
|11,14
|7,09
|Aksa
|16,88
|15,81
|6,77
|Ülker Bisküvi
|22,10
|21,04
|5,04
|Doğuş Otomotiv
|33,70
|32,20
|4,66
|Kardemir (D)
|7,14
|6,83
|4,54
|Brisa
|30,74
|29,42
|4,49
|İndeks Bilgisayar
|26,18
|25,20
|3,89
|Borusan Mannesmann
|31,04
|29,94
|3,67
|Ereğli Demir Çelik
|15,65
|15,10
|3,64
|Özak GMYO
|5,46
|5,28
|3,41
|Karsan Otomotiv
|4,85
|4,70
|3,19
|Pınar Süt
|23,92
|23,20
|3,10
|Çemtaş
|15,96
|15,50
|2,97
|Zorlu Enerji
|2,80
|2,72
|2,94
|Sok Marketler Ticaret
|12,01
|11,70
|2,65
|Bizim Mağazaları
|15,07
|14,70
|2,52
|Türk Traktör
|224,80
|219,40
|2,46
|İş Bankası (C)
|5,93
|5,79
|2,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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