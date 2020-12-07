Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

07.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:10
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan2.745,602.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2.745,602.836,50-3,20
Karel Elektronik19,7320,26-2,62
Şekerbank1,381,41-2,13
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,891,93-2,07
Türk Telekom7,727,88-2,03
Kerevitaş Gıda6,856,96-1,58
İş Bankası (C)6,516,61-1,51
Doğuş Otomotiv27,7628,18-1,49
Bizim Mağazaları15,9616,20-1,48
Gübre Fabrikaları50,3551,10-1,47
Akbank6,096,18-1,46
Good-Year7,477,57-1,32
Logo Yazılım107,80109,20-1,28
Kardemir (D)4,854,91-1,22
Alcatel Lucent Teletaş28,1628,50-1,19
Ülker Bisküvi21,7422,00-1,18
Sabancı Holding10,0810,20-1,18
Netaş Telekomünikasyon20,6820,92-1,15
Arçelik28,1228,44-1,13
Turkcell15,4815,65-1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haber... Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika haber... Borsa ilk yarıda yükseldi
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Garo Paylan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Mbaye Diagne Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:21:38. #1.14#
title