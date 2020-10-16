Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
16.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:42
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,32
|29,80
|5,10
|Net Holding
|3,59
|3,43
|4,66
|Bizim Mağazaları
|17,47
|16,78
|4,11
|Doğuş Otomotiv
|17,24
|16,58
|3,98
|Kerevitaş Gıda
|7,79
|7,52
|3,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,05
|11,64
|3,52
|Gübre Fabrikaları
|35,40
|34,20
|3,51
|Şekerbank
|1,79
|1,73
|3,47
|Coca Cola İçecek
|53,80
|52,00
|3,46
|Mavi Giyim
|44,34
|43,00
|3,12
|GSD Holding
|2,37
|2,31
|2,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,61
|12,30
|2,52
|Gözde Girişim
|6,66
|6,50
|2,46
|Odaş Elektrik
|3,60
|3,52
|2,27
|Enka İnşaat
|7,28
|7,13
|2,10
|Oyak Çimento
|8,43
|8,26
|2,06
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,04
|9,85
|1,93
|Şok Marketler
|13,03
|12,79
|1,88
|Netaş Telekomünikasyon
|21,28
|20,90
|1,82
|ARD Bilişim Teknolojileri
|40,86
|40,14
|1,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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