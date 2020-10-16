Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

16.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:42
Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 31,32 29,80 5,10
Net Holding 3,59 3,43 4,66
Bizim Mağazaları 17,47 16,78 4,11
Doğuş Otomotiv 17,24 16,58 3,98
Kerevitaş Gıda 7,79 7,52 3,59
Tümosan Motor ve Traktör 12,05 11,64 3,52
Gübre Fabrikaları 35,40 34,20 3,51
Şekerbank 1,79 1,73 3,47
Coca Cola İçecek 53,80 52,00 3,46
Mavi Giyim 44,34 43,00 3,12
GSD Holding 2,37 2,31 2,60
Kordsa Teknik Tekstil 12,61 12,30 2,52
Gözde Girişim 6,66 6,50 2,46
Odaş Elektrik 3,60 3,52 2,27
Enka İnşaat 7,28 7,13 2,10
Oyak Çimento 8,43 8,26 2,06
İş Yatırım Menkul Değerler 10,04 9,85 1,93
Şok Marketler 13,03 12,79 1,88
Netaş Telekomünikasyon 21,28 20,90 1,82
ARD Bilişim Teknolojileri 40,86 40,14 1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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