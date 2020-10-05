Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

05.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:35
Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 16,73...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 16,73 15,95 4,89
GSD Holding 2,23 2,13 4,69
Bizim Mağazaları 16,42 15,76 4,17
Gübre Fabrikaları 33,76 32,60 3,56
Tümosan Motor ve Traktör 9,03 8,72 3,56
MLP Sağlık 17,87 17,32 3,18
Aksigorta 7,88 7,64 3,14
ARD Bilişim Teknolojileri 32,84 31,90 2,95
Netaş Telekomünikasyon 21,06 20,50 2,73
Otokar 143,80 140,00 2,71
Bagfaş 18,46 18,00 2,56
Türkiye Sigorta 6,09 5,94 2,53
İskenderun Demir Çelik 7,67 7,50 2,27
Pınar Süt 21,86 21,38 2,25
Brisa 13,12 12,84 2,18
Kerevitaş Gıda 5,63 5,52 1,99
Alkim Kimya 13,96 13,69 1,97
İpek Doğal Enerji 12,15 11,92 1,93
Alarko GMYO 18,21 17,87 1,90
Petkim 4,33 4,25 1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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