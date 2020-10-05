Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
05.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:35
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 16,73...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|16,73
|15,95
|4,89
|GSD Holding
|2,23
|2,13
|4,69
|Bizim Mağazaları
|16,42
|15,76
|4,17
|Gübre Fabrikaları
|33,76
|32,60
|3,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,03
|8,72
|3,56
|MLP Sağlık
|17,87
|17,32
|3,18
|Aksigorta
|7,88
|7,64
|3,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,84
|31,90
|2,95
|Netaş Telekomünikasyon
|21,06
|20,50
|2,73
|Otokar
|143,80
|140,00
|2,71
|Bagfaş
|18,46
|18,00
|2,56
|Türkiye Sigorta
|6,09
|5,94
|2,53
|İskenderun Demir Çelik
|7,67
|7,50
|2,27
|Pınar Süt
|21,86
|21,38
|2,25
|Brisa
|13,12
|12,84
|2,18
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|5,52
|1,99
|Alkim Kimya
|13,96
|13,69
|1,97
|İpek Doğal Enerji
|12,15
|11,92
|1,93
|Alarko GMYO
|18,21
|17,87
|1,90
|Petkim
|4,33
|4,25
|1,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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