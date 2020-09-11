Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Bursa Çimento5,915,664,42...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 5,91 5,66 4,42 Selçuk Ecza Deposu 8,67 8,34 3,96 TAV Havalimanları 15,78 15,25 3,48 Pegasus 47,40 46,00 3,04 Şekerbank 1,55 1,51 2,65 Anadolu Efes 20,52 20,04 2,40 Brisa 11,72 11,45 2,36 Çelebi 69,25 67,80 2,14 Türk Hava Yolları 10,95 10,76 1,77 Bim Mağazalar 68,80 67,70 1,62 Halk GMYO 2,14 2,11 1,42 Net Holding 2,26 2,23 1,35 Mavi Giyim 39,72 39,22 1,27 Kerevitaş Gıda 5,18 5,12 1,17 Akçansa 12,45 12,32 1,06 Karsan Otomotiv 3,03 3,00 1,00 Vestel 17,56 17,39 0,98 Coca Cola İçecek 45,68 45,24 0,97 Doğan Holding 2,18 2,16 0,93 T.S.K.B. 1,10 1,09 0,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA