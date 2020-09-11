Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Bursa Çimento5,915,664,42...

Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
11.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:41

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bursa Çimento5,915,664,42
Selçuk Ecza Deposu8,678,343,96
TAV Havalimanları15,7815,253,48
Pegasus47,4046,003,04
Şekerbank1,551,512,65
Anadolu Efes20,5220,042,40
Brisa11,7211,452,36
Çelebi69,2567,802,14
Türk Hava Yolları10,9510,761,77
Bim Mağazalar68,8067,701,62
Halk GMYO2,142,111,42
Net Holding2,262,231,35
Mavi Giyim39,7239,221,27
Kerevitaş Gıda5,185,121,17
Akçansa12,4512,321,06
Karsan Otomotiv3,033,001,00
Vestel17,5617,390,98
Coca Cola İçecek45,6845,240,97
Doğan Holding2,182,160,93
T.S.K.B.1,101,090,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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