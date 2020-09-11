Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Bursa Çimento5,915,664,42...
11.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:41
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|5,91
|5,66
|4,42
|Selçuk Ecza Deposu
|8,67
|8,34
|3,96
|TAV Havalimanları
|15,78
|15,25
|3,48
|Pegasus
|47,40
|46,00
|3,04
|Şekerbank
|1,55
|1,51
|2,65
|Anadolu Efes
|20,52
|20,04
|2,40
|Brisa
|11,72
|11,45
|2,36
|Çelebi
|69,25
|67,80
|2,14
|Türk Hava Yolları
|10,95
|10,76
|1,77
|Bim Mağazalar
|68,80
|67,70
|1,62
|Halk GMYO
|2,14
|2,11
|1,42
|Net Holding
|2,26
|2,23
|1,35
|Mavi Giyim
|39,72
|39,22
|1,27
|Kerevitaş Gıda
|5,18
|5,12
|1,17
|Akçansa
|12,45
|12,32
|1,06
|Karsan Otomotiv
|3,03
|3,00
|1,00
|Vestel
|17,56
|17,39
|0,98
|Coca Cola İçecek
|45,68
|45,24
|0,97
|Doğan Holding
|2,18
|2,16
|0,93
|T.S.K.B.
|1,10
|1,09
|0,92
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA
Haber Yorumları
500