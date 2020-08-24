Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Güneş Sigorta 6,21 6,03 2,99 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 6,21 6,03 2,99 Borusan Mannesmann 13,28 12,92 2,79 İş Finansal Kiralama 3,95 3,85 2,60 Karsan Otomotiv 2,77 2,70 2,59 Sasa Polyester 14,80 14,51 2,00 Tüpraş 84,55 82,90 1,99 Pegasus 46,90 46,00 1,96 Tekfen Holding 16,31 16,01 1,87 Çemtaş 10,33 10,14 1,87 Global Yatırım Holding 4,40 4,32 1,85 Netaş Telekom. 15,28 15,01 1,80 Brisa 11,59 11,40 1,67 Bim Mağazalar 69,10 68,00 1,62 Bizim Mağazaları 14,89 14,67 1,50 Anadolu Cam 5,36 5,28 1,50 Tümosan Motor ve Traktör 7,69 7,58 1,45 Tat Gıda 9,89 9,75 1,44 Doğan Holding 2,13 2,10 1,43 Halk GMYO 2,14 2,11 1,42 Torunlar GMYO 3,59 3,54 1,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA