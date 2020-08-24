Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 6,21 6,03 2,99 ...
24.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|6,21
|6,03
|2,99
|Borusan Mannesmann
|13,28
|12,92
|2,79
|İş Finansal Kiralama
|3,95
|3,85
|2,60
|Karsan Otomotiv
|2,77
|2,70
|2,59
|Sasa Polyester
|14,80
|14,51
|2,00
|Tüpraş
|84,55
|82,90
|1,99
|Pegasus
|46,90
|46,00
|1,96
|Tekfen Holding
|16,31
|16,01
|1,87
|Çemtaş
|10,33
|10,14
|1,87
|Global Yatırım Holding
|4,40
|4,32
|1,85
|Netaş Telekom.
|15,28
|15,01
|1,80
|Brisa
|11,59
|11,40
|1,67
|Bim Mağazalar
|69,10
|68,00
|1,62
|Bizim Mağazaları
|14,89
|14,67
|1,50
|Anadolu Cam
|5,36
|5,28
|1,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,69
|7,58
|1,45
|Tat Gıda
|9,89
|9,75
|1,44
|Doğan Holding
|2,13
|2,10
|1,43
|Halk GMYO
|2,14
|2,11
|1,42
|Torunlar GMYO
|3,59
|3,54
|1,41
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Kaynak: AA