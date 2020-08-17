Son Dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çemtaş 10,00 9,44 5,93 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 10,00 9,44 5,93 Netaş Telekomünikasyon 16,51 15,88 3,97 Petkim 3,73 3,61 3,32 Torunlar GMYO 3,74 3,62 3,31 Global Yatırım Holding 4,13 4,03 2,48 Bursa Çimento 5,84 5,70 2,46 Alkim Kimya 13,18 12,87 2,41 Borusan Mannesmann 12,39 12,10 2,40 Kardemir (D) 2,79 2,73 2,20 Gübre Fabrikaları 29,56 29,04 1,79 Kerevitaş Gıda 4,99 4,91 1,63 Migros Ticaret 38,76 38,16 1,57 Bizim Mağazaları 15,01 14,84 1,15 Soda Sanayii 6,73 6,66 1,05 Tüpraş 79,45 78,75 0,89 İş GMYO 1,74 1,73 0,58 Garanti Bankası 6,81 6,78 0,44 Zorlu Enerji 2,31 2,30 0,43 Tat Gıda 9,50 9,46 0,42 Karel Elektronik 16,64 16,57 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA