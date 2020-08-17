Son Dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 10,00 9,44 5,93 ...
17.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|10,00
|9,44
|5,93
|Netaş Telekomünikasyon
|16,51
|15,88
|3,97
|Petkim
|3,73
|3,61
|3,32
|Torunlar GMYO
|3,74
|3,62
|3,31
|Global Yatırım Holding
|4,13
|4,03
|2,48
|Bursa Çimento
|5,84
|5,70
|2,46
|Alkim Kimya
|13,18
|12,87
|2,41
|Borusan Mannesmann
|12,39
|12,10
|2,40
|Kardemir (D)
|2,79
|2,73
|2,20
|Gübre Fabrikaları
|29,56
|29,04
|1,79
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|4,91
|1,63
|Migros Ticaret
|38,76
|38,16
|1,57
|Bizim Mağazaları
|15,01
|14,84
|1,15
|Soda Sanayii
|6,73
|6,66
|1,05
|Tüpraş
|79,45
|78,75
|0,89
|İş GMYO
|1,74
|1,73
|0,58
|Garanti Bankası
|6,81
|6,78
|0,44
|Zorlu Enerji
|2,31
|2,30
|0,43
|Tat Gıda
|9,50
|9,46
|0,42
|Karel Elektronik
|16,64
|16,57
|0,42
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Kaynak: AA