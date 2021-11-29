Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum14,3613,069,95Selçuk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|14,36
|13,06
|9,95
|Selçuk Ecza Deposu
|12,13
|11,31
|7,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,55
|11,92
|5,29
|Kerevitaş Gıda
|5,34
|5,08
|5,12
|Çan2 Termik
|12,18
|11,63
|4,73
|Aksa
|27,14
|26,04
|4,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,01
|6,73
|4,16
|ASELSAN
|21,38
|20,68
|3,38
|Deva Holding
|30,86
|29,86
|3,35
|Eczacıbaşı İlaç
|7,22
|7,00
|3,14
|Doğuş Otomotiv
|45,22
|44,00
|2,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,69
|18,19
|2,75
|MLP Sağlık
|31,14
|30,32
|2,70
|SASA Polyester
|40,46
|39,42
|2,64
|İndeks Bilgisayar
|7,42
|7,23
|2,63
|Ege Endüstri
|1.744,00
|1.704,00
|2,35
|Aygaz
|21,28
|20,82
|2,21
|Esenboğa Elektrik
|29,48
|28,94
|1,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,85
|55,00
|1,55
|Brisa
|29,40
|28,96
|1,52
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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