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Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum14,3613,069,95Selçuk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum14,3613,069,95
Selçuk Ecza Deposu12,1311,317,25
QUA Granite Hayal Yapı12,5511,925,29
Kerevitaş Gıda5,345,085,12
Çan2 Termik12,1811,634,73
Aksa27,1426,044,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,016,734,16
ASELSAN21,3820,683,38
Deva Holding30,8629,863,35
Eczacıbaşı İlaç7,227,003,14
Doğuş Otomotiv45,2244,002,77
Tümosan Motor ve Traktör18,6918,192,75
MLP Sağlık31,1430,322,70
SASA Polyester40,4639,422,64
İndeks Bilgisayar7,427,232,63
Ege Endüstri1.744,001.704,002,35
Aygaz21,2820,822,21
Esenboğa Elektrik29,4828,941,87
ARD Bilişim Teknolojileri55,8555,001,55
Brisa29,4028,961,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İstanbul'da en çok aranan işçi grubu bakıcılık! 20 bin liraya kadar maaşı var ama kimse çalışamıyor

İstanbul'da en çok aranan işçi grubu bakıcılık! 20 bin liraya kadar maaşı var ama kimse çalışamıyor

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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