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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 11 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan131,50122,807,08
Gözde Girişim7,056,783,98
Coca Cola İçecek89,1087,851,42
ARD Bilişim Teknolojileri49,7049,041,35
Kerevitaş Gıda4,294,241,18
Albaraka Türk1,761,750,57
Ford Otosan194,20193,100,57
Şişe Cam8,668,620,46
Turkcell15,6215,590,19
Tofaş Oto Fabrikası56,3056,200,18
Logo Yazılım41,2041,180,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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