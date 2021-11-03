Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 11 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|131,50
|122,80
|7,08
|Gözde Girişim
|7,05
|6,78
|3,98
|Coca Cola İçecek
|89,10
|87,85
|1,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,70
|49,04
|1,35
|Kerevitaş Gıda
|4,29
|4,24
|1,18
|Albaraka Türk
|1,76
|1,75
|0,57
|Ford Otosan
|194,20
|193,10
|0,57
|Şişe Cam
|8,66
|8,62
|0,46
|Turkcell
|15,62
|15,59
|0,19
|Tofaş Oto Fabrikası
|56,30
|56,20
|0,18
|Logo Yazılım
|41,20
|41,18
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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