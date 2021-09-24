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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre178,80168,306,24
Karsan Otomotiv3,663,572,52
TAV Havalimanları25,0624,502,29
Bera Holding10,3210,102,18
Enka İnşaat10,5810,381,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,116,001,83
Gözde Girişim5,785,681,76
Alarko GMYO21,9021,561,58
Tofaş Oto Fabrikası50,5049,861,28
Pegasus72,2071,301,26
Hektaş8,288,181,22
Ege Endüstri1.222,901.208,401,20
Kordsa Teknik Tekstil24,7024,421,15
Alkim Kimya15,4715,320,98
Oyak Çimento6,616,570,61
Galatasaray Sportif3,323,300,61
Türk Hava Yolları13,4113,330,60
İş GMYO2,001,990,50
Global Yatırım Holding2,102,090,48
Ülker Bisküvi19,1319,070,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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