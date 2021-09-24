Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|178,80
|168,30
|6,24
|Karsan Otomotiv
|3,66
|3,57
|2,52
|TAV Havalimanları
|25,06
|24,50
|2,29
|Bera Holding
|10,32
|10,10
|2,18
|Enka İnşaat
|10,58
|10,38
|1,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,11
|6,00
|1,83
|Gözde Girişim
|5,78
|5,68
|1,76
|Alarko GMYO
|21,90
|21,56
|1,58
|Tofaş Oto Fabrikası
|50,50
|49,86
|1,28
|Pegasus
|72,20
|71,30
|1,26
|Hektaş
|8,28
|8,18
|1,22
|Ege Endüstri
|1.222,90
|1.208,40
|1,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,70
|24,42
|1,15
|Alkim Kimya
|15,47
|15,32
|0,98
|Oyak Çimento
|6,61
|6,57
|0,61
|Galatasaray Sportif
|3,32
|3,30
|0,61
|Türk Hava Yolları
|13,41
|13,33
|0,60
|İş GMYO
|2,00
|1,99
|0,50
|Global Yatırım Holding
|2,10
|2,09
|0,48
|Ülker Bisküvi
|19,13
|19,07
|0,31
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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