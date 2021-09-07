Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|24,00
|23,26
|3,18
|Verusa Holding
|52,10
|50,50
|3,17
|Coca Cola İçecek
|89,80
|87,65
|2,45
|Logo Yazılım
|41,94
|40,98
|2,34
|Şekerbank
|1,07
|1,05
|1,90
|İndeks Bilgisayar
|6,69
|6,57
|1,83
|MLP Sağlık
|26,42
|26,06
|1,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,66
|44,10
|1,27
|Çimsa
|26,60
|26,30
|1,14
|Karsan Otomotiv
|3,84
|3,80
|1,05
|Otokar
|321,30
|318,00
|1,04
|Hedef Girişim
|2,96
|2,93
|1,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|43,98
|43,56
|0,96
|Jantsa Jant Sanayi
|72,65
|72,00
|0,90
|Vestel Beyaz Eşya
|48,72
|48,32
|0,83
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,37
|1,36
|0,74
|Türk Hava Yolları
|13,04
|12,95
|0,69
|Albaraka Türk
|1,55
|1,54
|0,65
|Oyak Çimento
|6,88
|6,84
|0,58
|İş GMYO
|1,88
|1,87
|0,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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