Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 24,00 23,26 3,18 Verusa Holding 52,10 50,50 3,17 Coca Cola İçecek 89,80 87,65 2,45 Logo Yazılım 41,94 40,98 2,34 Şekerbank 1,07 1,05 1,90 İndeks Bilgisayar 6,69 6,57 1,83 MLP Sağlık 26,42 26,06 1,38 Eczacıbaşı Yatırım 44,66 44,10 1,27 Çimsa 26,60 26,30 1,14 Karsan Otomotiv 3,84 3,80 1,05 Otokar 321,30 318,00 1,04 Hedef Girişim 2,96 2,93 1,02 Tofaş Oto Fabrikası 43,98 43,56 0,96 Jantsa Jant Sanayi 72,65 72,00 0,90 Vestel Beyaz Eşya 48,72 48,32 0,83 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,37 1,36 0,74 Türk Hava Yolları 13,04 12,95 0,69 Albaraka Türk 1,55 1,54 0,65 Oyak Çimento 6,88 6,84 0,58 İş GMYO 1,88 1,87 0,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara