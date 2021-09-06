Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,590,565,36
Nuh Çimento38,0036,145,15
Kordsa Teknik Tekstil24,6823,684,22
Verusa Holding50,3048,284,18
Gözde Girişim6,035,803,97
Kerevitaş Gıda4,724,583,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,636,452,79
Brisa23,2822,682,65
Kartonsan52,1050,902,36
Yapı ve Kredi Bankası2,672,612,30
Eczacıbaşı İlaç6,696,542,29
MLP Sağlık26,0625,482,28
Global Yatırım Holding2,362,312,16
İpek Doğal Enerji12,9812,731,96
İndeks Bilgisayar6,606,481,85
Koza Altın105,90104,001,83
Hedef Girişim2,992,941,70
Alarko GMYO20,9020,561,65
Çemtaş13,8013,581,62
Türkiye Sigorta5,064,981,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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