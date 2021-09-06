Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,59
|0,56
|5,36
|Nuh Çimento
|38,00
|36,14
|5,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,68
|23,68
|4,22
|Verusa Holding
|50,30
|48,28
|4,18
|Gözde Girişim
|6,03
|5,80
|3,97
|Kerevitaş Gıda
|4,72
|4,58
|3,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,63
|6,45
|2,79
|Brisa
|23,28
|22,68
|2,65
|Kartonsan
|52,10
|50,90
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,67
|2,61
|2,30
|Eczacıbaşı İlaç
|6,69
|6,54
|2,29
|MLP Sağlık
|26,06
|25,48
|2,28
|Global Yatırım Holding
|2,36
|2,31
|2,16
|İpek Doğal Enerji
|12,98
|12,73
|1,96
|İndeks Bilgisayar
|6,60
|6,48
|1,85
|Koza Altın
|105,90
|104,00
|1,83
|Hedef Girişim
|2,99
|2,94
|1,70
|Alarko GMYO
|20,90
|20,56
|1,65
|Çemtaş
|13,80
|13,58
|1,62
|Türkiye Sigorta
|5,06
|4,98
|1,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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