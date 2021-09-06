Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,59 0,56 5,36 Nuh Çimento 38,00 36,14 5,15 Kordsa Teknik Tekstil 24,68 23,68 4,22 Verusa Holding 50,30 48,28 4,18 Gözde Girişim 6,03 5,80 3,97 Kerevitaş Gıda 4,72 4,58 3,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,63 6,45 2,79 Brisa 23,28 22,68 2,65 Kartonsan 52,10 50,90 2,36 Yapı ve Kredi Bankası 2,67 2,61 2,30 Eczacıbaşı İlaç 6,69 6,54 2,29 MLP Sağlık 26,06 25,48 2,28 Global Yatırım Holding 2,36 2,31 2,16 İpek Doğal Enerji 12,98 12,73 1,96 İndeks Bilgisayar 6,60 6,48 1,85 Koza Altın 105,90 104,00 1,83 Hedef Girişim 2,99 2,94 1,70 Alarko GMYO 20,90 20,56 1,65 Çemtaş 13,80 13,58 1,62 Türkiye Sigorta 5,06 4,98 1,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara